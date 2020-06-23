Пациенты COVID-центров в Псковской области не смогут проголосовать по поправкам

16:06, 23 июня 2020, ПАИ

В Псковской области пациенты с коронавирусом COVID-центров не смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Об этом рассказал председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Псковский COVID-центр посещать нельзя, поэтому пациенты не смогут проголосовать», - отметил Анатолий Мультах.

Он также добавил, что если «будут какие-то изменения» в этом вопросе, то избирательная комиссия Псковской области сообщит о них дополнительно.