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Общество

Пациенты COVID-центров в Псковской области не смогут проголосовать по поправкам

В Псковской области пациенты с коронавирусом COVID-центров не смогут проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Об этом рассказал председатель региональной Общественной палаты Анатолий Мультах во время пресс-конференции, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Псковский COVID-центр посещать нельзя, поэтому пациенты не смогут проголосовать», - отметил Анатолий Мультах.

Он также добавил, что если «будут какие-то изменения» в этом вопросе, то избирательная комиссия Псковской области сообщит о них дополнительно.

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