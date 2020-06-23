Видеосюжет о голосовании по поправкам снимут на Псковском озере

16:44, 23 июня 2020, ПАИ

26 числа на Псковском озере будут снимать федеральный видеосюжет о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом 23 июня в эфире ПАИ-live рассказал председатель Псковского облизбиркома Игорь Сопов.

Игорь Сопов также рассказал, что наблюдатели и члены избирательной комиссии будут иметь при себе специальные красные бейджи, чтобы их можно было отличить от мошенников. По его словам, подобные люди, которые противодействуют голосованию, могут «пойти на любые подлости».

Председатель Псковского облизбиркома также оценил видеоролик Псковского агентства информации о предстоящем голосовании: «Сюжет был интересен, центр избирательная комиссия оценила».