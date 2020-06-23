Выплаты медикам в России продлили на июль и август

17:23, 23 июня 2020, ПАИ

В июле и августе российские медики, борющиеся с коронавирусом, также получат федеральные доплаты. Об этом президент Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам 23 июня.

Глава государства поблагодарил медиков. «Душа, сила, опора здравоохранения – это люди, преданные своему делу, призванию», - подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что на российских врачей легла колоссальная нагрузка, и они ежечасно рискуют, спасая жизни людей.

В июне федеральные доплаты за борьбу с коронавирусом получат почти 350 тысяч медицинских работников. Кроме того, стимулирующие выплаты продлят на июль и август. Эти средства освобождаются от налогов и будут учитываться при начислении отпускных.