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Общество

Погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов перезахоронили в Новоржеве

Фото газеты «Земля новоржевская»

Двух бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на братском воинском кладбище в Новорожеве в День памяти и скорби – 22 июня, пишет газета «Земля новоржевская».

Останки неизвестных солдата и партизана поднял поисковый отряд «Пламя» у деревни Жигариха и в Стехновских лесах в конце 2019 года и начале 2020 года.

Фото газеты «Земля новоржевская»

Молебен по усопшим отслужил настоятель храма Рождества Христова, отец Стефан. Мероприятие прошло с участием ограниченного числа лиц и соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

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