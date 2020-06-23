Погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов перезахоронили в Новоржеве

21:10, 23 июня 2020, ПАИ

Двух бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на братском воинском кладбище в Новорожеве в День памяти и скорби – 22 июня, пишет газета «Земля новоржевская».

Останки неизвестных солдата и партизана поднял поисковый отряд «Пламя» у деревни Жигариха и в Стехновских лесах в конце 2019 года и начале 2020 года.

Молебен по усопшим отслужил настоятель храма Рождества Христова, отец Стефан. Мероприятие прошло с участием ограниченного числа лиц и соблюдением всех мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.