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Общество

Михаил Ведерников: В некоторых районах ситуация по коронавирусу остаётся напряженной

В некоторых районах Псковской области ситуация по коронавирусу остаётся напряженной. Жителям этих районов следует воздержаться от посещения мест скопления людей. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Учитывая устойчивое снижение динамики распространения коронавируса, на прошлой неделе мы сделали ряд шагов в сторону снятия ограничений, и на этой неделе тоже продолжили эту работу», – отметил Михаил Ведерников.

При этом глава региона подчеркнул, что от района к району ситуация в области разная. В частности, в Великих Луках, Великолукском, Плюсском, Дновском, Порховском и Островском районах ситуация по коронавирусу пока остаётся напряженной.

«Мы приняли для себя решение не делить Псковскую область на красные и зелёные зоны. Но при этом я призываю всех внимательно следить за тем, что происходит. И, несмотря на то, что в целом по области снят ряд ограничений, я бы всё-таки призвал жителей обозначенных районов пока воздержаться от посещения летних кафе, парикмахерских, мест скопления людей хотя бы на неделю-полторы для того, чтобы ситуация нормализовалась», – сказал губернатор. Он подчеркнул, что ситуация нормализуется в том случае, если граждане будут ответственны.

«Особенно важно в целом всем жителям региона и, конечно, жителям этих районов понимать, что коронавирус никуда не ушёл. Угроза заражения остаётся. Сегодня нужно очень внимательно относиться к требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора», – заключил Михаил Ведерников. 

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