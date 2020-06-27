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Общество

Псковский губернатор: Трудовой подвиг совершают делающие ковид-тесты сотрудники лабораторий

Сотрудники лабораторий, которые делают ковид-тесты, совершают трудовой подвиг. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что от жителей региона было очень много обращений, связанных с задержкой результатов тестов на коронавирусную инфекцию. «Действительно такая проблема была. Наши лаборатории работают сегодня на пределе возможности. Мы начинали с чуть более 60 тестов в сутки, а сейчас это практически 1000. Но по технологии работ лабораторий они тоже должны периодически останавливаться и делать глобальную уборку и дезинфекцию», – заметил губернатор.

Он сообщил, что лаборатория не работала два дня, накопилось определенное количество тестов, и с этим связаны задержки. «Одномоментно эти тесты не сделать. Для того чтобы выход из этой проблемной истории был достаточно резким, и это не растягивалось на одну-две недели, мы обратились к нашим коллегам в Санкт-Петербург и Москву», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что уже 27 июня 600 тестов отправят в Санкт-Петербург. «В течение следующей недели Москва обещает по тысячи тестов в течение семи дней у нас забирать. Поэтому, я очень надеюсь, что буквально к началу следующей недели ситуация стабилизируется», – отметил глава региона.

В то же время Михаил Ведерников попросил жителей Псковской области воздержаться от претензий и негативных высказываний в сторону специалистов лабораторий, которые делают ковид-тесты. «Они работают на пределе возможностей третий месяц без выходных. Людям очень тяжело. Нужно относиться к этому с пониманием, благодарностью. Они делают всё, что от них зависит. По сути, они совершают трудовой подвиг», – подчеркнул губернатор.

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