Обязательная самоизоляция для пенсионеров и беременных отменяется в Псковской области с 1 июля

03:06, 27 июня 2020, ПАИ

С 1 июля в Псковской области отменяется обязательная самоизоляция для пенсионеров и беременных. Об этом заявил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«С 1 июля режим обязательной самоизоляции для пожилых людей и беременных женщин снимается, он переходит в рекомендательный характер», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что региональные власти стараются сделать максимально комфортным и пребывание в состоянии пандемии, и выход из ситуации с коронавирусной инфекцией. «Поэтому ответственное отношение имеет очень большое значение», – подчеркнул глава региона.