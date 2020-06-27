Наталья Никифорова: Псковичи активно приходят голосовать с семьями

15:51, 27 июня 2020, ПАИ

«Псковичи активно приходят голосовать на избирательные участки с семьями», – рассказала Псковскому агентству информации председатель регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова, которая проголосовала по поправкам в Конституции России 27 июня на избирательном участке в 24-й школе Пскова.

Наталья Никифорова подчеркнула, что голосование по поправкам в Конституцию – это важный исторический момент. Она отметила, что благодаря поправкам в основной закон страны будут создаваться новые программы, ориентированные детей.

Кроме этого, Наталья Никифорова указала на важность закрепления в Конституции положения о правопреемстве РФ в отношении Советского Союза.