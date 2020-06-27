0
21:24
Псково-Печерский монастырь продолжает оставаться закрытым для паломников
20:03
30-градусная жара сохранится в Псковской области 28 июня
18:31
Псковичи делятся видеозаписями «поющих» лягушек
18:23
Год назад в Пскове открылись Международные Ганзейские дни
18:00
Вечернее богослужение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
17:21
Более 20 тысяч продуктовых наборов раздали псковские волонтёры в рамках акции «Мы вместе»
16:42
Руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко проголосовала по поправкам в Конституцию
Еще новости
Общество

Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж

Ряд российских туроператоров приступил к аннулированию июльских туров с вылетами за рубеж. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России, это связано с неопределенностью сроков снятия ограничений.

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле. Об этом уже сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, «Интурист», — говорится в сообщении пресс-службы.

Каждая из компаний представила свои условия об отмене и перебронировании зарубежных туров. Например, «Интурист» пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Псково-Печерский монастырь продолжает оставаться закрытым для паломников
27 июня 2020
Псково-Печерский монастырь продолжает оставаться закрытым для паломников
30-градусная жара сохранится в Псковской области 28 июня
27 июня 2020
30-градусная жара сохранится в Псковской области 28 июня
Псковичи делятся видеозаписями «поющих» лягушек
27 июня 2020
Псковичи делятся видеозаписями «поющих» лягушек
Год назад в Пскове открылись Международные Ганзейские дни
27 июня 2020
Год назад в Пскове открылись Международные Ганзейские дни
Вечернее богослужение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
27 июня 2020
Вечернее богослужение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
Более 20 тысяч продуктовых наборов раздали псковские волонтёры в рамках акции «Мы вместе»
27 июня 2020
Более 20 тысяч продуктовых наборов раздали псковские волонтёры в рамках акции «Мы вместе»
Руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко проголосовала по поправкам в Конституцию
27 июня 2020
Руководитель Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко проголосовала по поправкам в Конституцию
Наталья Никифорова: Псковичи активно приходят голосовать с семьями
27 июня 2020
Наталья Никифорова: Псковичи активно приходят голосовать с семьями

Идет загрузка...