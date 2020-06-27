Туроператоры отменяют июльские туры за рубеж

19:22, 27 июня 2020, ПАИ

Ряд российских туроператоров приступил к аннулированию июльских туров с вылетами за рубеж. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России, это связано с неопределенностью сроков снятия ограничений.

«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле. Об этом уже сообщили туроператоры ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel, «Интурист», — говорится в сообщении пресс-службы.

Каждая из компаний представила свои условия об отмене и перебронировании зарубежных туров. Например, «Интурист» пока аннулирует зарубежные туры с датами вылета до 16 июля.