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Общество

Ещё 55 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Ещё 55 жителей Псковской области заразились коронавирусом, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Таким образом общее число зарегистрированных в регионе случаев коронавируса достигло 2722.

Выздоровели ещё 11 человек. Количество выздоровевших достигло 947 человек. Умер 21 пскович. Число смертей увеличилось на два случая.

Статистика по районам выглядит так: Псков – 800 случаев, Великие Луки – 559, Бежаницкий район - 15, Великолукский район – 155, Гдовский район – 59, Дедовичский район – 35, Дновский район - 90, Красногородский район – 8, Куньинский район –23, Локнянский район - 7, Невельский район - 96, Новоржевский район – 18, Новосокольнический район - 55, Опочецкий район – 33, Островский район – 198, Палкинский район - 25, Печорский район – 35, Плюсский район – 84, Порховский район - 126, Псковский район – 212, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 6, Пыталовский район – 11, Себежский район – 17, Стругокрасненский район – 33, Усвятский район - 16.

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