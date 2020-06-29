TikTok шпионит за пользователями и собирает их данные

11:36, 29 июня 2020, ПАИ

Приложение социальной сети TikTok тайно собирает все данные свои пользователей. К такому выводу пришел один из пользователей форума Reddit с ником Bangorlol.

Как пишет Rozetked, приложение собирает данные об аппаратных параметрах (тип процессора, идентификаторы, размеры экрана, дисковое пространство), данные о других установленных приложениях, в том числе удалённых после установки TikTok, о сети (IP-адрес, локальный IP, Mac-адрес, имя точки доступа Wi-Fi), наличие прав суперпользователя, в некоторых случаях — получение геолокации через GPS раз в 30 секунд.

Мужчина также рассказал, что провел исследование и других популярных приложений, включая Facebook, Twitter, Instagram и Reddit. Он отметил, что ни одно из них не собирает информацию в таких больших количествах, как TikTok.

Bangorlol назвал TikTok «сервисом для сбора данных, замаскированный под соцсеть». Он выяснил, что долгое время приложение не использовало защищённый протокол HTTPS для передачи данных: адреса электронной почты пользователей, имена и даты рождения были свободно доступны для просмотра.

«Самое страшное — это то, что команды на сбор большей части перечисленных данных могут настраиваться удалённо», - сказал реддитор.

Приложение для Android содержит фрагменты кода, предназначенные для загрузки ZIP-файла из сети, извлечения содержимого и запуска указанного двоичного файла — это может использоваться для выполнения удалённых команд, заявил Bangorlol.