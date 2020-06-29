Гендиректор АО «Псковжилстрой»: Каждый гражданин нашей страны должен проголосовать

13:38, 29 июня 2020, ПАИ

Генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен проголосовать! Это важно! Все поправки важны. Мы ответственны за нашу страну!» - подчеркнул Владислав Абрамов.

25 июня стартовало голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. На территории Псковской области открыто 615 участков. Выразить позицию жители региона могут с 8:00 до 20:00 на участках, где обычно организованы выборы. Голосование проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер и продлится до 1 июля включительно.