Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

16:05, 29 июня 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2020 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», - отмечается в указе.

Правительству страны и властям регионов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и с проведением этих сборов. Указ вступил в силу с 29 июня.