114,7 млн рублей выделили на модернизацию теплотрасс и котельных в Пскове

10:49, 30 июня 2020, ПАИ

В 2020 году в бюджете Пскова предусмотрено 114,7 миллиона рублей на совершенствование теплосетей и котельных. Об этом на сессии гордумы 30 июня сообщила глава города Елена Полонская, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На 2020 год в бюджете Пскова предусмотрены средства на реконструкцию нескольких котлов, строительство блочно-модульной котельной на улице Яна Райниса, модернизацию котельных на Рижском проспекте, Гражданском проезде, на улицах Коммунальной и Солнечной. Кроме того, запланирована модернизация теплотрасс отопления центральной части города Пскова и строительство теплотрассы от улицы Солнечной до улицы Советской Армии.

В 2019 году 18,5 миллионов рублей направили на модернизацию трех котельных и строительство теплотрассы на улице Советской Армии