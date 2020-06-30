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Общество

114,7 млн рублей выделили на модернизацию теплотрасс и котельных в Пскове

В 2020 году в бюджете Пскова предусмотрено 114,7 миллиона рублей на совершенствование теплосетей и котельных. Об этом на сессии гордумы 30 июня сообщила глава города Елена Полонская, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На 2020 год в бюджете Пскова предусмотрены средства на реконструкцию нескольких котлов, строительство блочно-модульной котельной на улице Яна Райниса, модернизацию котельных на Рижском проспекте, Гражданском проезде, на улицах Коммунальной и Солнечной. Кроме того, запланирована модернизация теплотрасс отопления центральной части города Пскова и строительство теплотрассы от улицы Солнечной до улицы Советской Армии.

В 2019 году 18,5 миллионов рублей направили на модернизацию трех котельных и строительство теплотрассы на улице Советской Армии

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