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Общество

Граффити-школу хотят открыть в Пскове

Фото: Хип-хоп центр "Хоть отбавляй".

Создатели псковского хип-хоп центра «Хоть отбавляй» активно работают над развитием школы: в планах – создание брейк-лиги Псковской области, мини-хогвартса для любителей хип-хопа, граффити-школы и даже своего бренда одежды. О развитии хип-хопа в Псковской области корреспондент Псковского агентства информации поговорил с создателями центра «Хоть отбавляй» Кристиной и Кириллом Кочневыми.

Сейчас у семьи танцоров и преподавателей брейка девять проектов, направленных на развитие своего центра и вместе с тем на расширение возможностей для псковской молодежи.

«Как я уже сказала, у нас порядка девяти проектов, и сейчас мы пытаемся сформировать для сдачи один большой проект по развитию региона и молодежи нашей области. Например, мы планируем создать граффити-школу. Вы, наверное, видели, что у нас в городе появляются красивые рисунки (например, «спасибо» медикам)? Наши ребята как раз помогали в создании этих граффити», - рассказала Кристина Кочнева.

Уже сейчас в «Хоть отбавляй» зарождается свой бренд одежды, руководители центра работают над эскизами рюкзаков совместно с швейной организацией

«Мы мечтаем создать большой хип-хоп центр, где ребята смогут находиться постоянно. Это будет пространство для общения, обмена знаниями, опытом. Последние шесть лет мы арендуем помещение, а хочется создать большущий центр, чтобы там была и уличная площадка, и залы. Такой, знаете, мини-хогвартс, чтобы ребята могли проникнуться этим максимально, а мы смогли помочь еще большему количеству детей», - рассказала Кристина Кочнева.

Подробнее о хип-хопе в Псковской области, об истории успеха создателя огромной танцевальной команды Псковской области уже с мировым именем и о грандиозных турах по городам России и Европы длинною в несколько месяцев, читайте в интервью с создателями хип-хоп центра «Хоть отбавляй».

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