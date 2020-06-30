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Общество

О необходимости расширять географию внутреннего туризма в Псковской области заявил Сергей Степашин

В Псковской области необходимо расширять географию внутреннего туризма, вовлекать в поток  Остров, Пушкинские Горы и Печоры. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин на совещании в администрации региона 30 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

«Внутренний туризм - это серьезная помощь для бюджета Псковской области», - считает Степашин.

Спикер  также рассказал, что сегодняшняя поездка сопряжена с несколькими  задачами: вместе с администрацией президента и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном идет контроль возрождения культурных ценностей.

Также   по его словам , сегодня планируется проверить ход модернизации некоторых объектов в регионе, в том числе  Печорского монастыря. Степашин заявил о необходимости развития не только монастыря, но и самого города, чтобы он стал «точкой притяжения».

 

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