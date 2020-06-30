Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина

13:19, 30 июня 2020, ПАИ

В Свято-Успенском Святогорском монастыре федеральные и региональные власти обсудили проблемы развития пушкинских мест. Выезд в Пушкинские горы состоялся в рамках рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина с генеральным директором Фонда ЖКХ Константином Цициным.

Участники поездки посетили могилу Александра Пушкина и храм.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отметил, что на реставрацию и поддержку 17 объектов на 2020 год было выделено 350 млн рублей.

«Мы проектирование сделали в два раза дешевле, сэкономили», - добавил Тихон.

По словам Сергея Степашина, Пушкинские горы являются самыми наполненными местами в России.

«Михайловское здесь, Печоры, могила Пушкина - треугольник», - отметил Степашин.

Гости обсудили, какие объекты могут быть размещены на территории монастыря и в окрестностях. Прозвучали предложения построить миссионерский центр и музей Русской словесности.

Как отметили участники встречи, туристический поток в Пушкинские Горы вырос до 450 тысяч в год. В связи с этим возникают проблемы размещения и питания туристов. Их предложили решить путём строительства гостиницы. Планируется также сделать пешеходную зону у гостиницы.

«Главное, чтобы местным жителям это не мешало», - отметил Михаил Ведерников.