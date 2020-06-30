В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря

14:25, 30 июня 2020, ПАИ

Работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря начнутся в ноябре месяце 2020 года. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин прибыли в Псковскую область с рабочим визитом. Вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым они прибыли в Пушкинские Горы, где обсудили ряд проблемных вопросов.

Митрополит Тихон выразил благодарность за помощь в реставрации и возрождении старинных памятников Псковщины. Он также напомнил, что за прошлый год была проделана большая работа.

Тихон напомнил, что обрушались склоны у реки Великой Снетогорского монастыря и склоны Псково-Печерского монастыря.

«В Псково-Печерском монастыре работы по укреплению склонов уже близки к завершению, - добавил Тихон. – Снетогорский монастырь был взят в собственность губернии, в ноябре месяце начнутся конкретные работы по укреплению склонов».