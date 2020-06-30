0
14:25
«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам
14:25
В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря
14:08
Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
13:59
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
13:46
460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов
13:23
«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол
13:19
Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина
Еще новости
Общество

В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря

Стены Снетогорского монастыря будут и дальше укреплять.Фото Андрея Степанова.

Работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря начнутся в ноябре месяце 2020 года. Об этом рассказал митрополит Псковский и Порховский Тихон, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин прибыли в Псковскую область с рабочим визитом. Вместе с главой региона Михаилом Ведерниковым они прибыли в Пушкинские Горы, где обсудили ряд проблемных вопросов.

Митрополит Тихон выразил благодарность за помощь в реставрации и возрождении старинных памятников Псковщины. Он также напомнил, что за прошлый год была проделана большая работа.

Тихон напомнил, что обрушались склоны у реки Великой Снетогорского монастыря и склоны Псково-Печерского монастыря.

«В Псково-Печерском монастыре работы по укреплению склонов уже близки к завершению, - добавил Тихон. – Снетогорский монастырь был взят в собственность губернии, в ноябре месяце начнутся конкретные работы по укреплению склонов».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам
30 июня 2020
«Каждый голос — самый важный»: Владимир Путин обратился к россиянам и призвал проголосовать по поправкам
В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря
30 июня 2020
В ноябре начнутся работы по укреплению склонов Снетогорского монастыря
Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
30 июня 2020
Из-за погоды псковские энергетики приведены в режим повышенной готовности
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
30 июня 2020
Каштан упал перед зданием администрации Гдовского района
460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов
30 июня 2020
460 млн рублей выделят Псковской области на сохранение культурных объектов
«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол
30 июня 2020
«Таблетку» в городском парке культуры и отдыха депутаты отдали под Театр кукол
Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина
30 июня 2020
Проблемы развития пушкинских мест обсудили федеральные и региональные власти у могилы Пушкина
Митрополит Тихон предложил найти землю под музей в Пушкинских Горах
30 июня 2020
Митрополит Тихон предложил найти землю под музей в Пушкинских Горах

Идет загрузка...