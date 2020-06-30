«Тур де Франс» в этом году пройдет в онлайн-симуляторе
«Тур де Франс», отмененный из-за коронавируса, все же состоится — в виртуальном симуляторе. Об этом пишет Telegram-канал Daily Storm.
Организаторы Amaury Sport Organisation совместно с компанией Zwift — разработчиком одноименного онлайн-симулятора гонок — решили устроить виртуальную «Большую петлю», которая стартует 4 июля.
Сообщается, что в соревнованиях не будет индивидуальной квалификации, но пройдут командные мужские и женские гонки на велотренажерах, а также трехдневные массовые заезды Etape du Tour. Участвовать будут профессиональные спортсмены, но позже трассы откроют и для любителей.