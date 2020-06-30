Представитель сето: Каждому из нас важно принять участие в этом историческом событии

18:59, 30 июня 2020, ПАИ

Представительница малого народа сето, член Молодёжного парламента Елена Вариксоо считает голосование по поправкам в Конституцию России «одним из главных исторических событий последнего времени».

«Я уже успела проголосовать и думаю, что каждому из нас очень важно принять участие в этом историческом событии», – отметила Елена Вариксоо.

«Приходите сегодня-завтра на избирательные участки и выражайте свою позицию», – добавила женщина.

Все 615 участков для голосования в регионе открылись 25 июня, они работают с 8:00 до 20:00. Голосование назначено на 1 июля, но принять в нём участие можно было в течение недели.