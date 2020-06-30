0
18:23
Дожди и сильный ветер прогнозируются 1 июля в Псковской области
16:50
«Тур де Франс» в этом году пройдет в онлайн-симуляторе
16:25
Хоккеист Малкин побросал клюшкой продукты в супермаркете
16:19
Директор Псковского филиала Россельхозбанка: Влиять на судьбу России может каждый
16:10
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа
16:01
Алексей Калиненко: Голосование по поправкам в Конституцию — это право и долг каждого гражданина
15:58
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
Еще новости
Общество

Ростуризм рассчитывает, что иностранные туристы вернутся в Россию до конца года

Эпидемиологическая ситуация позволит иностранным туристам вновь начать посещать Россию не позднее 1 января 2021 года. Как пишет ТАСС, такое мнение высказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас ключевая мера [поддержки] для въездного туризма – это старт электронной визы с 1 января 2021 года на территории всей страны. Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет только улучшаться, и, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов. Мы их очень ждем», – приводит ТАСС слова Зарины Догузовой.

Ранее она предложила в качестве меры для восстановления туротрасли после кризиса сделать электронную визу РФ бесплатной на весь 2021 год.

Электронная виза должна заработать на всей территории России с 1 января 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Дожди и сильный ветер прогнозируются 1 июля в Псковской области
30 июня 2020
Дожди и сильный ветер прогнозируются 1 июля в Псковской области
«Тур де Франс» в этом году пройдет в онлайн-симуляторе
30 июня 2020
«Тур де Франс» в этом году пройдет в онлайн-симуляторе
Хоккеист Малкин побросал клюшкой продукты в супермаркете
30 июня 2020
Хоккеист Малкин побросал клюшкой продукты в супермаркете
Директор Псковского филиала Россельхозбанка: Влиять на судьбу России может каждый
30 июня 2020
Директор Псковского филиала Россельхозбанка: Влиять на судьбу России может каждый
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа
30 июня 2020
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа
Алексей Калиненко: Голосование по поправкам в Конституцию — это право и долг каждого гражданина
30 июня 2020
Алексей Калиненко: Голосование по поправкам в Конституцию — это право и долг каждого гражданина
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
30 июня 2020
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
30 июня 2020
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой

Идет загрузка...