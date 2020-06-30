Ростуризм рассчитывает, что иностранные туристы вернутся в Россию до конца года

17:57, 30 июня 2020, ПАИ

Эпидемиологическая ситуация позволит иностранным туристам вновь начать посещать Россию не позднее 1 января 2021 года. Как пишет ТАСС, такое мнение высказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас ключевая мера [поддержки] для въездного туризма – это старт электронной визы с 1 января 2021 года на территории всей страны. Планы в силе. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация будет только улучшаться, и, действительно, не позднее 1 января 2021 года мы сможем принять долгожданных иностранных туристов. Мы их очень ждем», – приводит ТАСС слова Зарины Догузовой.

Ранее она предложила в качестве меры для восстановления туротрасли после кризиса сделать электронную визу РФ бесплатной на весь 2021 год.

Электронная виза должна заработать на всей территории России с 1 января 2021 года.