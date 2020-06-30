Глава Гдова: Для меня не стоял вопрос, идти голосовать или нет

20:05, 30 июня 2020, ПАИ

«Для меня не стоял вопрос, идти голосовать или нет. Я гражданин великой страны и, безусловно, проголосовала за поправки в Основной Закон. Проходит время, меняется жизнь, и нужно вносить какие-то новшества в Основной Закон. Может быть, через пару десятилетий ещё какие-то поправки будут внесены», – отметила глава городского поселения «Гдов» Вера Кабанова.

По её словам, вносимые поправки «очень важны для народа России». «Нерушимость границ, историческая память, роль русского языка, семейные ценности. Вообще, большое внимание уделено именно социальной сфере. Это и индексация пенсий, и внимание к людям труда, и другие очень важные пункты», – обратила внимание Вера Кабанова.