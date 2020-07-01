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Общество

ФОТОФАКТ: В Псковской области продают квас «за три копейки»

Фото из Instagram @irina_murniek

В Псковской области продают квас «за три копейки». Его, как в советское время, наливают прямо из большой жёлтой бочки, написала в своём Instagram псковичка Ирина.

«В 2020-м если вам случится проходить мимо автостанции в Опочке, напротив через дорогу под высокой елью стоит она – хранительница хлебного кваса, ярко-жёлтая бочка с красными буквами. Тут не перепутаешь», – отметила Ирина.

Она также поделилась воспоминаниями из детства: «3 копейки – маленькая стеклянная гранёная кружка кваса, 5 копеек – большая. Большую могли осилить «старшаки» и взрослые. Прямо залпом – хлоп! – и только чуть-чуть пены пузырьками на дне. Я им завидовала. Мне же хватало кружки идеально холодненького за 3 копейки. За 5, как ни старалась, не могла в себя влить полностью. Обидно было: раз – оставлять недопитый нектар жалко, два – я ещё не доросла до уровня профессионалов. Квасная бочка стояла аккурат за углом дома, в тени старого, мощного, как баобаб, тополя. Бочка появлялась только в хорошую летнюю погоду. Она не была такой уж идеальной глянцево-жёлтой, как на фото. Была изрядно облезлая, с потёртыми красноватыми буквами на ней – «КВАС». Даже когда я не умела читать, сочетание этих букв позволяло мне безошибочно определить, что заветные 3 копейки нужно отнести именно к такой бочке. Была ещё с надписью «ПИВО» – туда нельзя, рано ещё. У квасной бочки сидела одна и та же бабушка в косынке. Большой палец её правой руки был сильно изогнут в нижней фаланге и по форме напоминал кран. Я могла подолгу наблюдать, как она ловко поворачивала им за чёрный наболдашник крана, из которого струилась янтарная жидкость. И так же ловко она ополаскивала опустошённую кружку в фонтанчике воды, который бился в той же бочке. Квас был трёх видов, как повезёт: пресно-сладкий, кислющий и самый удачный – кисло-сладкий. Иногда квас брали на вынос. Тогда освежающая его струя шлёпалась о дно стеклянной трёхлитровой банки или же алюминиевого или эмалированного бидончика. Всё это хранится в участках моего мозга, отвечающего за память о 80-х».

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