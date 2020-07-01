Псковские спасатели готовы в любой момент отреагировать на происшествия на участках

10:37, 01 июля 2020, ПАИ

Псковские спасатели готовы в любой момент отреагировать на происшествия на участках для голосования по поправкам в Конституцию, сообщили заместитель начальника ГУ МЧС по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев на брифинге 1 июля.

Главное управление МЧС по региону держит под контролем все 615 действующих участков.

«Наши представители проверили все участки на соответствие требованиям пожарной безопасности. Все требования соблюдены. На каждом участке закреплён сотрудник МЧС, прошли инструктажи с членами УИК, меры пожарной безопасности соблюдаются, никаких происшествий не было. Проблем нет, сил и средств достаточно», – доложил Бугаев.