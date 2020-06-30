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Пьяного мотоциклиста задержала полиция в Новосокольническом районе

В Новосокольническом и Плюсском районах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 29 июня на дороге Мишково – Брагино в Новосокольническом районе полицейские остановили для проверки мотоциклиста. Выяснилось, что управлявший мотоциклом 38-летний житель Новосокольнического района находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Плюсском районе по дороге Заполье – Гдов на автомобиле Mazda следовал 25-летний нетрезвый житель посёлка Плюсса. По этим фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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