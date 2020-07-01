Александр Котов: Голосование по поправкам к Конституции проходит в неординарных условиях

14:50, 01 июля 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов считает, что регион справился с обеспечением безопасности граждан на голосовании по поправкам к Конституции в условиях пандемии. Об этом спикер регионального парламента заявил на брифинге 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Котов обратил внимание на организацию процесса голосования, которое происходит в «неординарных условиях». «Голосование проходит в неординарных условиях эпидемии. И главной задачей было обеспечить безопасность граждан – тех, кто будет голосовать. Я считаю, что эта задача успешно решена», – заявил Александр Котов.

Депутат подчеркнул, что процесс голосования в Псковской области организован чётко, средств индивидуальной защиты достаточно и для членов избиркома, и для граждан.