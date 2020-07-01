Первые результаты голосования по Конституции в Псковской области озвучат после полуночи

20:34, 01 июля 2020, ПАИ

Первые итоги голосования по поправкам к Конституции в Псковской области появятся после полуночи. Об этом председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил на брифинге 1 июля в информационном центре избиркома, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель облизбиркома сообщил, что все 615 участков в Псковской области завершили работу в 20:00. На участках остались только члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и правоохранители. Начался подсчет бюллетеней.

Подготовка протоколов будет осуществляться до полуночи, после чего их доставят в избирком. Там их внесут в систему, и 2 июля, в 17:00, состоится подписание итоговых протоколов голосования. Игорь Сопов объяснил, что сейчас начинается ввод бюллетеней, которые были использованы для голосования до 1 июля, в КОИБы для считки информации. Это займет некоторое время.