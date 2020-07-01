Михаил Ведерников в прямом эфире расскажет об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире расскажет об итогах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.
Прямая трансляция начнётся 1 июля в 21:05 на сайте Псковского агентства информации и на площадках ГТРК «Псков».
Сегодня, 1 июля, в России проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным на 18:00 явка в Псковской области составила 53,06%