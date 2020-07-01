53,06% составляет явка в Псковской области на голосовании по поправкам в Конституцию

18:36, 01 июля 2020, ПАИ

Явка на голосовании по поправкам в Конституцию России в Псковской области достигла 53,06 %. Такие данные по состоянию на 18:00 озвучил секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук в информационном центре облизбиркома 1 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, из 525 076 зарегистрированных избирателей в общероссийском голосовании приняли участие уже 278 586 человек.

Сергей Ковальчук подчеркнул, что жалоб на работу ТИКов и УИКов не поступало. Однако, по его словам, в Великих Луках был случай, связанный с попыткой нарушить работу избирательной комиссии. Сейчас там комиссия работает в прежнем режиме. По факту нарушения идёт разбирательство, уточнил он.