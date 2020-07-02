Более 519 тысяч человек умерло от коронавируса в мире

09:13, 02 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 2 июля в мире зарегистрировано 10 810 307 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 519 083 человека. Количество выздоровевших – 6 032 985.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 2 779 953. В этой стране от коронавируса умерло 130 798 человек, выздоровело – 1 164 680.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на третьем месте. Здесь коронавирусом заболело 654 405 человек, умерло – 9 536, выздоровело – 422 931. В Псковской области зарегистрировано 2 935 случаев заражения коронавирусом, 1 065 человек выздоровело, 23 – умерло.