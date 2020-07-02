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Общество

57 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области

57 новых случаев коронавируса обнаружили в Псковской области, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе 2935. Проведено 45 820 исследований, в том числе 503 за минувшие сутки. Выздоровело 1065 человек, в том числе 12 человек за минувшие сутки. Умерло 23 человека.

Статистика по районам: Псков – 875, Великие Луки – 586, Бежаницкий район - 16, Великолукский район – 162, Гдовский район – 62, Дедовичский район – 38,
Дновский район - 91, Красногородский район – 8, Куньинский район –25, Локнянский район - 8, Невельский район - 106, Новоржевский район – 19, Новосокольнический район - 57, Опочецкий район – 33, Островский район – 221, Палкинский район - 28, Печорский район – 38, Плюсский район – 87, Порховский район - 130, Псковский район – 243, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район - 8, Пыталовский район – 13, Себежский район – 19, Стругокрасненский район – 40, Усвятский район - 16.

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