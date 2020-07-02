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Общество

Дмитрий Назаров: Поправки к Конституции важны для будущих поколений

1 июля руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров вместе со своей семьей проголосовал за поправки к Конституции России. Свой выбор Дмитрий Назаров прокомментировал для Псковского агентства информации.

«Мы считаем, что это важно для будущих поколений, для пенсионеров, для наших детей и родных. Мы хотим, чтобы в России сохранилась территориальная целостность, чтобы русский язык был основным. Мы хотим, чтобы институт семьи развивался, чтобы он был традиционным. Мы хотим, чтобы религия, вера в Бога имела главное значение в жизни человека», - подчеркнул собеседник.

Дмитрий Назаров призвал будущее поколение хранить традиции русского народа. «Мы сильные. Россия будет развиваться», - подытожил он.

По предварительным данным, 78,74% жителей Псковской области поддержали поправки в Конституцию.

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