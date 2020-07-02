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Предварительные данные: 78,74% жителей Псковской области поддержали поправки в Конституцию

Фото Дарьи Хватковой

По предварительным данным, 78,74 % (227 057) жителей Псковской области из числа проголосовавших поддержали поправки в Конституцию России, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области. Против проголосовали 20,54 % (59 229).

Число участников голосования, включённых в список участников голосования на момент его окончания, составило 514 846. Число бюллетеней, выданных участникам голосования, – 291 195.

Источник: Избирательная комиссия Псковской области

Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования, – 288 357. Число недействительных бюллетеней – 2 071.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что процесс голосования в регионе был открытым, честным и прозрачным.

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