Предварительные данные: 78,74% жителей Псковской области поддержали поправки в Конституцию
По предварительным данным, 78,74 % (227 057) жителей Псковской области из числа проголосовавших поддержали поправки в Конституцию России, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области. Против проголосовали 20,54 % (59 229).
Число участников голосования, включённых в список участников голосования на момент его окончания, составило 514 846. Число бюллетеней, выданных участникам голосования, – 291 195.
Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования, – 288 357. Число недействительных бюллетеней – 2 071.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что процесс голосования в регионе был открытым, честным и прозрачным.