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Общество

Митрополит Тихон отмечает день рождения

2 июля 62 года исполнилось митрополиту Псковскому и Порховскому, священноархимандриту и игумену Псково-Печерского монастыря Тихону (Шевкунову).

Митрополит родился в Москве в семье служащих. В 1982 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «Литературная работа». В том же году поступил в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником. В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

В 1995 г. возведен в сан игумена и назначен наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря. В 1999 г. назначен ректором Сретенского высшего православного монастырского училища, преобразованного в дальнейшем в Сретенскую духовную семинарию.

В 2010 году включен в состав Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, с 22 марта 2011 года — член Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. 29 февраля 2012 года Святейший Патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.

Решением Священного Синода от 2016 года назначен председателем Патриаршего совета по культуре. В 2018 году назначен Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, с сохранением должности председателя Патриаршего совета по культуре. 14 июля 2018 года назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря.

Митрополит Тихон известен и как автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), сборника реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря. Он также является главным редактором сайта Православие.ru.

 

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