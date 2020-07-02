200 нарушителей погранрежима задержано в Псковской области

10:59, 02 июля 2020, ПАИ

С начала года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержано порядка 200 нарушителей правил пограничного режима, которые по результатам административных разбирательств привлечены к ответственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Въезд либо проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и пропусков (индивидуальных либо коллективных). Нарушение установленных правил пограничного режима влечет за собой привлечение к административной ответственности в виде предупреждения или административного штрафа. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, помимо прочего, предусмотрено административное выдворение за пределы Российской Федерации.

Порядок и сроки выдачи пропусков в пограничную зону регламентируются приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 455, текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ФСБ России. Заявление можно подать в форме электронного сообщения на адрес электронной почты Пограничного управления - pu.pskovobl@fsb.ru, а также для подачи заявления можно воспользоваться интернет-порталом «Госуслуги».

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обращаться по телефонам:

- Пограничное управление ФСБ России по Псковской области: 8 (8112) 69-82-67, 69-82-51 (бюро пропусков).

- Отдел в Гдове: 8 (81131) 2-13-31 (дежурный).

- Отдел в Печорах: 8 (81148) 2-42-20 (дежурный).

- Отдел в Пыталово: 8 (81147) 2-18-05 (дежурный).

- Отдел в Себеже: 8 (81140) 2-27-97 (дежурный).

- Отделение в Невеле: 8 (81151) 2-14-62 (дежурный).