52 штрафа за нарушения на водных объектах выписали в Псковской области в июне

13:39, 02 июля 2020, ПАИ

За июнь в Псковской области инспекторы ГИМС наложили 52 административных штрафа и вынесли 27 предупреждений за нарушения на водных объектах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Всего за июнь инспекторы ГИМС провели 82 патрулирования водных объектов, профилактических выезда и выхода, в том числе с участием представителей поисково-спасательных отрядов, органов местного самоуправления, Псковского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах», полиции, средств массовой информации.

Госинспекторы ГИМС выявили 79 административных правонарушений. В результате наложено 52 административных штрафа и вынесено 27 предупреждений.