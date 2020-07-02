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Общество

Открытие Поганкиных палат в Пскове состоится в январе 2021 года

Реставрация Поганкиных палат в Пскове завершится примерно через полгода. Об этом сообщил директор Псково-Изборского объединённого музея-заповедника Александр Голышев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В планах открытие Поганкиных палат и здания художественно-ремесленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-Флита после реставрации в январе 2021 года, отметил спикер.

«Работа там ведётся и днём и ночью. Думаю, отбоя от посетителей после их открытия не будет», – отметил он. При этом открытие Дома Ксёндза и Кузнечного двора, в котором разместится посвящённая традиционным псковским ремёслам экспозиция, планируется уже в этом году.

По словам Александра Голышева, коронавирус помешал работе музея-заповедника. «Мы в начале года взяли огромный разбег, но он остановился. Но этот период мы использовали для подготовки к окончанию карантина», – пояснил он.

Александр Голышев подчеркнул, что с 15 июля музей-заповедник заработает полностью. «Думаю, будет восполнено в полной мере то, что мы потеряли. Музей находится в хорошей форме», – добавил он.

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