Начался ПАИ-live с главой Невельского района (ПРЯМОЙ ЭФИР)

16:32, 02 июля 2020, ПАИ

Гостем проекта ПАИ-live в четверг, 2 июля, стал глава Невельского района Олег Майоров.

В прямом эфире обсуждается развитие местного самоуправления в Невельском районе. В частности, Олег Майоров расскажет, что делается в муниципалитете благодаря национальным проектам, а также сообщит, какие изменения происходят в коммунальной и дорожной сферах района.

Прямая трансляция разговора ведётся на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ «ВКонтакте».