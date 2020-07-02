19 млн рублей выделено Невельскому району из областного бюджета на ремонт дорог

16:53, 02 июля 2020, ПАИ

В 2020 году Невельскому району из областного бюджета выделено 19 млн рублей на ремонт дорог. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров в прямом эфире ПАИ-live 2 июля.

Олег Майоров также отметил, что на конкурсных процедурах район смог сэкономить четыре миллиона рублей. Образовавшуюся экономию вновь разыграют на конкурсах по ремонту дорог.

Ранее сообщалось, что в этом году на ремонт дорог в Пскове направлено более одного миллиарда рублей.