Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа

16:54, 02 июля 2020, ПАИ

Росавиация продлила запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно, сообщает РИА Новости.

С конца марта такие документы выпускаются каждый месяц. Весной правительство остановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за пандемии коронавируса, что означает запрет не только на въезд, но и на выезд.

Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полёты по отдельным решениям правительства.

Как пояснили собеседники издания, когда будет принято решение об открытии международного сообщения, Росавиация выпустит новую телеграмму. Комментировать служебную переписку представитель ведомства отказался.

