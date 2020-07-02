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Общество

За смягчение ограничительных мер в Невельском районе выступил Олег Майоров

Глава Невельского района Олег Майоров в эфире проекта ПАИ-livе 2 июля рассказал, что можно смягчать ограничительные из-за коронавируса меры.

«Население устало от жёстких мер, тем не менее, если люди не научатся соблюдать меры, дистанцию, то будет необходимо их ужесточать», - отметил Олег Майоров, подчеркнув, что на данный момент ограничительные меры можно смягчать.

Также глава района напомнил, что зафиксировано более 100 случаев коронавируса.

«Транзит и приграничное положение дают о себе знать, - отметил Олег Майоров. – Наше население достаточно дисциплинированно в плане использования средств индивидуальной защиты».

Также глава района добавил, что муниципалитет зависит от стабильности работы и безопасности Великолукского свиноводческого комплекса.

«Там работает около 1500 невельчан», - рассказал спикер.

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