Александр Бастрыкин дал указания по расследованию преступлений нацистов

19:56, 02 июля 2020, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал руководителям отдельных региональных следственных подразделений, на территории которых проводятся мероприятия в рамках проекта «Без срока давности», указания по расследованию преступлений нацистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, на первом заседании штаба по координации поисковой и архивной работы СК России, которое состоялось в формате видео-конференц-связи, Александр Быстрыкин поручил и другим региональным следственным управлениям активизировать работу, а также обеспечить оперативное принятие решений по преступлениям нацистов и их пособников в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Александр Бастрыкин отметил, что сохранение и уважение памяти о предках, отстоявших свободу и независимость Родины, является священным долгом всех граждан России. Также глава ведомства подчеркнул особую значимость деятельности участников поискового движения, которые открывают ранее неизвестные события и факты истории. Следственный комитет расследует уже пять уголовных дел по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения.

В Псковской области следователи и поисковики работают на захоронении расстрелянных нацистами мирных жителей вблизи деревни Моглино Псковского района.