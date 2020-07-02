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Общество

Александр Бастрыкин дал указания по расследованию преступлений нацистов

Александр Бастрыкин. Фото Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал руководителям отдельных региональных следственных подразделений, на территории которых проводятся мероприятия в рамках проекта «Без срока давности», указания по расследованию преступлений нацистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, на первом заседании штаба по координации поисковой и архивной работы СК России, которое состоялось в формате видео-конференц-связи, Александр Быстрыкин поручил и другим региональным следственным управлениям активизировать работу, а также обеспечить оперативное принятие решений по преступлениям нацистов и их пособников в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Александр Бастрыкин отметил, что сохранение и уважение памяти о предках, отстоявших свободу и независимость Родины, является священным долгом всех граждан России. Также глава ведомства подчеркнул особую значимость деятельности участников поискового движения, которые открывают ранее неизвестные события и факты истории. Следственный комитет расследует уже пять уголовных дел по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения.

В Псковской области следователи и поисковики работают на захоронении расстрелянных нацистами мирных жителей вблизи деревни Моглино Псковского района.

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