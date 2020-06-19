Петр Крупеня предположил, что в захоронении в Моглино можно найти до 300 останков

16:51, 19 июня 2020, ПАИ

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня предположил, что на месте поисковых работ на территории нацисткого концлагеря в Моглино может находится от 200 до 300 останков погибших. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Петра Крупени, эти раскопки — только первое на территории Моглино, однако, таких захоронений, по его мнению, еще много было в Пскове.

«Будем с УФСБ, УМВД и поисковыми отрядами вскрывать, искать и доходить до каждого, потому что такие злодеяния они не имеют сроков давности», - заключил руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области.

В ведомстве также сообщили, что вопрос возбуждения уголовного дела, его квалификации (убийство или геноцид) по найденным останкам будет решен чуть позже на основании данных экспертных исследований и по согласованию с центральным аппаратом Следственного комитета.

Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности», инициатором которого стало «Поисковое движение России», в июле 2019 года. Проект был презентован на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.