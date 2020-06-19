Петр Крупеня предположил, что в захоронении в Моглино можно найти до 300 останков
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня предположил, что на месте поисковых работ на территории нацисткого концлагеря в Моглино может находится от 200 до 300 останков погибших. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Петра Крупени, эти раскопки — только первое на территории Моглино, однако, таких захоронений, по его мнению, еще много было в Пскове.
«Будем с УФСБ, УМВД и поисковыми отрядами вскрывать, искать и доходить до каждого, потому что такие злодеяния они не имеют сроков давности», - заключил руководитель следственного управления СК РФ по Псковской области.
В ведомстве также сообщили, что вопрос возбуждения уголовного дела, его квалификации (убийство или геноцид) по найденным останкам будет решен чуть позже на основании данных экспертных исследований и по согласованию с центральным аппаратом Следственного комитета.
Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войн. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.
14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла Вторая международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях против мирного населения немецко-фашистскими захватчиками.
Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>
А к 22 июня текущего года в Псковской области будет выпущен сборник архивных материалов о судьбах тысяч жителей Советского Союза, посвящённый 75-летию Победы и проекту «Без срока давности».
Недавно стало известно, что документы о гибели 66 жителей деревни Гарниково Пожеревицкого района (в настоящее время Бежаницкий район) войдут в многотомник «Без срока давности».