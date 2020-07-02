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Общество

17 вакцин от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний

17 вакцин различных типов от коронавируса во всём мире находятся на стадии клинических испытаний. Как пишет ТАСС, об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Хенао-Рестрепо.

«Мы с нетерпением ожидаем результатов этих испытаний», – отметила она.

ВОЗ уже разрабатывает критерии, которые будут использоваться для оценки эффективности вакцин. При этом эксперт пояснила, что невозможно сказать, когда и будет ли вообще разработана вакцина от COVID-19.

Первые итоги проверок вакцин, как ожидают учёные, станут известны лишь в следующем году, если методика тестирования вакцин не поменяется.

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