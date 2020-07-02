17 вакцин от коронавируса находятся на стадии клинических испытаний

20:54, 02 июля 2020, ПАИ

17 вакцин различных типов от коронавируса во всём мире находятся на стадии клинических испытаний. Как пишет ТАСС, об этом сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Хенао-Рестрепо.

«Мы с нетерпением ожидаем результатов этих испытаний», – отметила она.

ВОЗ уже разрабатывает критерии, которые будут использоваться для оценки эффективности вакцин. При этом эксперт пояснила, что невозможно сказать, когда и будет ли вообще разработана вакцина от COVID-19.

Первые итоги проверок вакцин, как ожидают учёные, станут известны лишь в следующем году, если методика тестирования вакцин не поменяется.