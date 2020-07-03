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Общество

Названы самые прибыльные во время пандемии профессии

Аналитики назвали самые выгодные и высокооплачиваемые профессии во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Авито. Работа». По подсчетам специалистов, средняя зарплата по стране составила более 40 тысяч рублей в месяц.

За последнее время в число самых высокооплачиваемых специальностей вошли медики, средняя зарплата в этой сфере составляет 45,2 тысячи рублей в месяц. В строительном сегменте в среднем зарабатывают порядка 58 тысяч рублей, также в топ-5 входят группа профессий в автомобильном бизнесе — 47,6 тысячи, и транспортно-логистическая отрасль — 46,4 тысячи рублей. Первую пятерку замыкают работники фитнес-клубов и салонов красоты (43,8 тысячи рублей).

В конце июня в Минэкономразвития объявили, что из-за эпидемии COVID-19 работу в стране приостановили порядка 15 миллионов человек, около 680 тысяч попали под сокращения.

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