Создатели «Мира Дикого Запада» экранизируют Fallout

23:45, 02 июля 2020, ПАИ

Компания Amazon снимет сериал, основанный на серии игр в жанре RPG – Fallout, пишет «Кинопоиск». Курируют новый проект шоураннеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Кроме этого, над сериалом работают продюсеры студий Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios, которые разрабатывали и выпускали оригинальные игры. Дата релиза и актёрский состав нового сериала пока не объявлены.

Действие игр Fallout происходит в постапокалиптическом мире – спустя сотни лет после ядерного конфликта. Франшиза Fallout началась в 1997 году.

Первая, но безуспешная попытка экранизации игры Fallout была предпринята в 1998 году.