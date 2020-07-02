Создатели «Мира Дикого Запада» экранизируют Fallout
Компания Amazon снимет сериал, основанный на серии игр в жанре RPG – Fallout, пишет «Кинопоиск». Курируют новый проект шоураннеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.
Кроме этого, над сериалом работают продюсеры студий Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios, которые разрабатывали и выпускали оригинальные игры. Дата релиза и актёрский состав нового сериала пока не объявлены.
Действие игр Fallout происходит в постапокалиптическом мире – спустя сотни лет после ядерного конфликта. Франшиза Fallout началась в 1997 году.
Первая, но безуспешная попытка экранизации игры Fallout была предпринята в 1998 году.