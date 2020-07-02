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Общество

Создатели «Мира Дикого Запада» экранизируют Fallout

Fallout

Компания Amazon снимет сериал, основанный на серии игр в жанре RPG – Fallout, пишет «Кинопоиск». Курируют новый проект шоураннеры «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.

Кроме этого, над сериалом работают продюсеры студий Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios, которые разрабатывали и выпускали оригинальные игры. Дата релиза и актёрский состав нового сериала пока не объявлены.

Действие игр Fallout происходит в постапокалиптическом мире – спустя сотни лет после ядерного конфликта. Франшиза Fallout началась в 1997 году.

Первая, но безуспешная попытка экранизации игры Fallout была предпринята в 1998 году.

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