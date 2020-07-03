Опубликован график отключения света в Великих Луках и районе на июль

09:14, 03 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках и Великолукском районе в июле запланированы ремонтные работы. В связи с этим потребитей будут отключать от электроэнергии. Соответствующие графики опубликованы на сайтах муниципалитетов.

В Великих Луках ремонтные работы будут идти в разных точках города с 3 по 24 июля, жильцы будут обесточены с 9:00 до 17:00.

3 июля приостановят подачу электроэнергии на улицах Тургенева, 12-76, Лаврино, Ломоносова, Береговой, в переулках Ломоносова, Береговом, Красногвардейском.

С 6 по 9 июля – на улицах Осенней, Баррикадной, 1-7, Беловежской, 1-20, Летней, 1-13.

24 июля – на улицах Вокзальной, 26/26, 30 к.1, 30 к.2, Гражданской, 9, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 20, 24.

В Великолукском районе отключения продлятся до 27 июля, также в период с 9:00 до 17:00.

3 июля без электричества останутся жители населенных пунктов Подберезье, Дубрава-1, Дубрава-2, Вишня-2.

7 июля – деревни Макоедово.

8 июля – деревни Жестки.

9 и 10 июля – деревни Фотьево.

13 июля – Алексино, Рассвет.

13, 14, 16, 17, 20 – 24, 27 – Макоедово, дачи: ВЗВА Дубрава, Строитель СУ-323 Дубрава-2, ГРСУ.

14 июля – Велебецкое, Алексино.

16 июля – Веретье-1, Каменка, Астратово.

17 июля – Веретье-2.

21 июля – Дубрава-1.

23 июля – Болотово.

27 июля – Торчилово.