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Коронавирус оказался не так страшен – Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус оказался не так страшен. По мнению Поповой, инфекция оказалась «объемлющим в части мировых проблем вызовом», пишет ТАСС.

При этом глава ведомства отметила, что Россия коронавирус преодолевает значительно лучше других стран.

«Вы знаете, вообще для всех эта ситуация, хочется сказать, что мы к ней готовились, мы в самом деле к ней готовились. Но вот степень готовности разных стран - она сегодня очевидно разная. Мы все понимали - эпидемиологическое сообщество, ученые, что когда-то такой момент наступит», - сказала она.

Попова добавила, что мир из-за коронавируса сильно изменился и приходится разрабатывать и устанавливать правила безопасности.

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