Ремонт пяти участков дороги Заполье – Гдов близится к завершению

12:53, 03 июля 2020, ПАИ

К завершению близится ремонт пяти участков дороги Заполье – Гдов. Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонт ведётся на пяти участках дороги между деревнями Большое Захонье и Березицы. Общая протяжённость составляет порядка 10,8 км. Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия было завершено на всех ремонтируемых участках, также были отремонтированы пересечения, съезды и примыкания. На трёх участках из пяти было выполнено укрепление обочин. Рабочим осталось завершить обочины, заасфальтировать посадочные площадки на автобусных остановках, а также нанести разметку термопластиком и установить искусственные неровности.

С целью контроля качества дорожного покрытия на объекте уже побывала специальная комиссия «Псковавтодора».

Согласно контракту, работы должны завершиться 10 сентября, однако подрядчик идёт с опережением графика.