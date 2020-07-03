Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой огласят 6 июля

12:59, 03 июля 2020, ПАИ

Приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, огласят 6 июля в 12:00.

В ходе судебного заседания 3 июля прокуратура запросила журналистке наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима и запрета заниматься журналистикой в течение четырёх лет.

7 ноября 2018 года, выступая в своей авторской программе в эфире одной из псковских радиостанций, Прокопьева рассуждала о причинах самоподрыва несовершеннолетнего анархиста Михаила Ж. в приемной УФСБ Архангельской области. Текст выступления затем был опубликован под заголовком «Репрессии для государства» на одном из информационных порталов.

Следствие и гособвинение привели экспертизы, авторы которых утверждали, что текст Прокопьевой был направлен «на формирование положительного отношения к терроризму», а теракт в нем «как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России».